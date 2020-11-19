У Юрия Шатунова отобрали песни "Ласкового мая"

Об этом сообщил бывший продюсер коллектива.

Бывшему солисту группы "Ласковый мая" Юрию Шатунову окончательно запретили исполнять на концертах песни, которые он пел ранее, когда был фронтменом коллектива, передает zakon.kz.

Этого добился через суд продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май". Таким образом, Руслан Филатов является законным правообладателем песен группы. Юрий Шатунов не имеет к этому никакого отношения и теперь без разрешения Руслана Филатова он не имеет права выходить на сцену и петь эти песни. Процессы идут и, объявленная Юрой в средствах массовой информации победа над Андреем Разиным и Русланом Филатовым отменяется. Юрий Шатунов проиграл вчистую иск и теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май". Вместе с тем, на судью арбитражного суда города Москвы, которая вынесла незаконное решение, нарушающее все нормы материального права, подана жалоба в Квалификационную коллегию судей города Москвы и я буду добиваться лишения ее полномочий, - написал в своем Instagram Андрей Разин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Ранее продюсер пытался выйти на связь с Шатуновым с просьбой безвозмездно передать ему все права на творчество музыкального коллектива, чтобы можно было приступить к съемкам второй части фильма "Ласковый май - продолжение".

Продюсеры требовали от меня, чтобы Юрий в полном объеме передал мне как автору этого фильма все права на свое творчество для того, чтобы я мог приступить к созданию второго фильма про группу "Ласковый май", - объяснял Разин.

"Ласковый май" — советская и российская синти-поп-группа из города Оренбурга (после знакомства с продюсером Андреем Разиным коллектив переехал в Москву). Первая в Советском Союзе поп-группа, ориентированная на подростков по замыслу основателя группы Сергея Кузнецова, но группа приобрела большую популярность и среди людей всех возрастов. Основатель группы Сергей Кузнецов покинул её в 1989 году, а исполнитель песен Юрий Шатунов - в 1991-м. Визитной карточкой группы была песня "Белые розы" написанная Кузнецовым и исполненная солистом Шатуновым, коммерческий успех группы обеспечили Аркадий Кудряшов и Андрей Разин.

В 1992 году "Ласковый май" распался, сразу после того, как продюсер группы Аркадий Кудряшов уговорил основного солиста Юрия Шатунова уйти из Ласкового мая и начать сольную карьеру. После этого Шатунов уехал в Германию, в Мюнхен, где живёт и по сей день, и на некоторое время прекратил выступления. Но вскоре певец успешно начал свою сольную карьеру.

В 2009 году на волне нового витка популярности, связанной с модой на 1990-е годы и выходом фильма "Ласковый май", группа снова появилась на сцене в составе: Андрей Разин, Сергей Серков, Андрей Кучеров и Сергей Ленюк.

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