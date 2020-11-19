Алматинских гонщиков оштрафовали 

На минувшей неделе при мониторинге соцсетей были выявлены грубые нарушения ПДД.

В Алматы автогонщики и водители авто с СГУ привлечены к ответственности, сообщает zakon.kz.

В том числе речь идет о водителе автомашины Toyota, который двигался по городу с превышением скоростного режима и выложил эти противоправные действия в социальную суть.

На минувшей неделе при мониторинге соцсетей были выявлены грубые нарушения ПДД, допущенные водителями автомашин Mercedes, Toyota Camry и Cadillac Escalade. Незамедлительно были проведены установочные мероприятия, по результатам чего правонарушители привлечены к ответственности. В частности, мужчина на Mercedes-Benz – 20-летний гражданин А., который незаконно установил на свое транспортное средство устройство для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов. Накануне он был задержан. СГУ изъято. На фигуранта составлены административные протокола по статье 230 ч.2, 592 ч.3, 595 ч.1, 601 ч.2, 603 ч. 2 КРКобАП, – сказал начальник Управления административной полиции города Алматы Жандос Мураталиев.

Аналогичное правонарушение инкриминировано и алмаатинцу, управлявшему автомашиной Cadillac Escalade – 19-летний гражданин Ж. Он тоже незаконно использовал устройство для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов. Кроме того, нарушитель, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил нарушение пунктов ПДД 2.4.3, 2.4.4, 7.13, 7.17, за что был привлечен к административной ответственности по статьям 230 ч. 2, ст. 590 ч. 1, ч.7, ч. 9 КРКобАП.

К слову, меры административного воздействия также приняты в отношении водителя автомашины Toyota Camry, который превысил допустимую скорость до 165 километров в час и похвастался этим через соцсеть. Хотел бы еще раз напомнить участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД, о повышении уровня культуры на дорогах города и о принципе неотвратимости наказания. В то же время выражаю благодарность гражданам, которые, проявляя общественную активность, сигнализируют о нерадивых автолюбителях, нарушающих закон, тем самым проявляют неравнодушие к вопросам дорожной безопасности в целом, – сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!