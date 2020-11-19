Горячие новости
Читайте также

В Павлодаре парень загулял и соврал о своем похищении

Парень признался, что историю он выдумал, испугавшись ответственности.

Фото : кадр из видео19 ноября 2020, 12:33

В Павлодаре парень загулял и, испугавшись ответственности, придумал историю о своем похищении, передает zakon.kz.

В полиции Павлодарской области сообщили, что несколько дней назад пропал 19-летний парень Альберт Мухамадеев. Его искали два дня не только оперативники, но и волонтеры. В итоге его нашли.

Оперативникам он рассказал, что 16 ноября вышел из дома в поселке Ленинский, чтобы выехать на работу. Но по пути встретил девушку своего знакомого, вместе с которой и отправились домой к знакомому в район Хромзавода. Все это время, парень находился там. В момент, когда его нашли, он сообщил, что якобы его похитили и удерживали две недели. На самом деле, парень ушел из дома два дня назад, и факта похищения не было,- рассказал заместитель начальника Департамента полиции Ельдар Абдикенов.

Парень признался, что историю он выдумал, испугавшись ответственности.

Когда я узнал, что нахожусь в розыске, связался со своей супругой и с мамой. Но, испугавшись ответственности, я рассказал им выдуманную историю о том, что меня якобы похитили и насильно удерживали, – сказал Альберт Мухамадеев и добавил, что, ни к кому претензий не имеет.

На теле "пропавшего" следов побоев и насильственных действий не было.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты