В Павлодаре парень загулял и соврал о своем похищении

Парень признался, что историю он выдумал, испугавшись ответственности.

В Павлодаре парень загулял и, испугавшись ответственности, придумал историю о своем похищении, передает zakon.kz.

В полиции Павлодарской области сообщили, что несколько дней назад пропал 19-летний парень Альберт Мухамадеев. Его искали два дня не только оперативники, но и волонтеры. В итоге его нашли.

Оперативникам он рассказал, что 16 ноября вышел из дома в поселке Ленинский, чтобы выехать на работу. Но по пути встретил девушку своего знакомого, вместе с которой и отправились домой к знакомому в район Хромзавода. Все это время, парень находился там. В момент, когда его нашли, он сообщил, что якобы его похитили и удерживали две недели. На самом деле, парень ушел из дома два дня назад, и факта похищения не было,- рассказал заместитель начальника Департамента полиции Ельдар Абдикенов.

Парень признался, что историю он выдумал, испугавшись ответственности.

Когда я узнал, что нахожусь в розыске, связался со своей супругой и с мамой. Но, испугавшись ответственности, я рассказал им выдуманную историю о том, что меня якобы похитили и насильно удерживали, – сказал Альберт Мухамадеев и добавил, что, ни к кому претензий не имеет.

На теле "пропавшего" следов побоев и насильственных действий не было.

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