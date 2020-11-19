Канада пожертвует лишние дозы вакцины от коронавируса бедным странам

Канада заключила сделки по закупке большего количества доз на душу населения, чем любая другая страна.

Власти Канады ведут переговоры с правительствами других государств о предоставлении части зарезервированной для канадцев вакцины от COVID-19 жителям бедных странам, сообщает zakon.kz.

Передача части зарезервированной для канадцев вакцины может быть осуществлена через международный фонд COVAX Facility, являющийся мировой площадкой по покупке вакцины.

По данным исследователей Duke Global Health Innovation Center, Канада заключила сделки по закупке большего количества доз на душу населения, чем любая другая страна.

Мы не позволим, чтобы эти дозы были потрачены впустую, — заявил один из источников агентства.

Согласно семи контрактам о закупке Канада с населением около 38 млн человек заказала до 414 млн доз вакцины от коронавируса. Если все из зарезервированных препаратов будут одобрены, то канадское население сможет привиться более пяти раз. При этом ожидается, что большинство ранних вакцин потребует введение двух доз, - отмечает издание "Известия".

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