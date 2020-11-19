Правила разработки и пересмотра клинических протоколов утвердили в Казахстане

Клинические протоколы являются едиными на территории РК и применяются организациями здравоохранения всех уровней и форм собственности.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 12 ноября 2020 года утвердил правила разработки и пересмотра клинических протоколов, передает zakon.kz.

Клинический протокол - это научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента.

Клинические протоколы разрабатываются научными медицинскими центрами (институтами), высшими медицинскими учебными заведениями, профессиональными неправительственными организациями и общественными объединениями в области здравоохранения по отдельным заболеваниям, состояниям или медицинским вмешательствам (группам заболеваний, состояний или медицинских вмешательств) с указанием соответствующих кодов международной классификации болезней.

Разработка и пересмотр клинических протоколов проводится согласно следующим этапам:

- сбор заявок на разработку и пересмотр протоколов;

- формирование списка тем протоколов;

- приоритизация (процесс расстановки приоритетов – ред.) темы протоколов;

- разработка и пересмотр протоколов;

- рецензирование протоколов;

- экспертная оценка проектов протоколов;

- согласование проектов протоколов на уровне объединенной комиссии по качеству медицинских услуг;

- одобрение и рекомендации к использованию протоколов на заседании Комиссии.

Заявки на разработку и пересмотр протоколов, с обязательным приложением обоснования разработки и пересмотра клинического протокола предоставляются в организацию, ответственную за приоритизацию, определенную уполномоченным органом на ежегодной основе.

Как отмечается, протоколы разрабатываются для обеспечения целостности лечебно-диагностического процесса, преемственности и взаимосвязи на всех этапах оказания медицинской помощи в соответствии с типовой структурой клинического протокола диагностики и лечения.

После анализа заявок организация, ответственная за процесс, формирует список тем протоколов для разработки и пересмотра на отчетный год с учетом критериев приоритизации.

Так, к основным показаниям приоритизации тем для разработки и пересмотра протоколов относятся:

- уровень распространенности заболевания (состояния);

- уровень смертности населения от заболеваний;

- отнесение заболевания к социально значимым заболеваниям, в том числе орфанным (редким) заболеваниям;

- уровень инвалидности, соответствующий распределению численности лиц (взрослых или детей), впервые признанных инвалидами по определенному заболеванию, обусловившему возникновение инвалидности;

- наличие рисков, связанных с внедрением протоколов в практическое здравоохранение.

Результаты приоритизации тем для разработки и пересмотра протоколов на отчетный год представляются в профильный комитет Комиссии для рассмотрения, согласования и вынесения на заседание для принятия решения об одобрении или отказе в одобрении.

Приоритизация тем клинических протоколов проводится организацией, определяемой уполномоченным органом на ежегодной основе.

При разработке и пересмотре клинических протоколов формируется рабочая группа по разработке и пересмотру клинических протоколов.

Рабочая группа является мультидисциплинарной, в состав которой входят специалисты по соответствующему профилю, имеющие стаж работы по специальности не менее 3-х лет, в том числе клинические фармакологи.

Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов. Руководитель и секретарь избираются из общего числа членов Рабочей группы.

Члены Рабочей группы предоставляют информацию об отсутствие конфликта интересов в произвольной форме.

По результатам заседания Рабочей группы по разработке и пересмотру клинического протокола оформляется протокол заседания. Все решения при подготовке протоколов Рабочая группа принимает на основе согласия (консенсуса).

Рабочая группа направляет подготовленный проект клинического протокола на рецензию рецензенту.

Рецензентом протокола является профильный ведущий отечественный (зарубежный) специалист, не принимающий участие в разработке и пересмотре протокола, имеющий стаж работы по профилю специальности не менее 10 лет, ученую степень (не ниже или равно уровню ученой степени разработчиков протокола), научные публикации по теме, навыки и знания в области доказательной медицины.

Рецензент оценивает актуальность, обоснованность рекомендаций протокола в течение 7 календарных дней и предоставляет в Рабочую группу рецензию. После чего Рабочая группа направляет проект клинического протокола для дальнейшего рассмотрения на Комиссию.





Отметим, что клинические протоколы являются едиными на территории РК и применяются организациями здравоохранения всех уровней и форм собственности.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (18 ноября).

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