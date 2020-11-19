Стоит ли ждать вакцины от Covid-19 к новому году?

Полученные данные превзошли ожидания.

Планы по программам вакцинации начали формироваться в Европе и США после недавних новостей о разработке эффективной вакцины от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Надежды на победу над пандемией коронавируса по всему миру выросли после того, как американская биотехнологическая фирма Moderna заявила, что ее вакцина показала 95% эффективность на испытаниях. Аналогичные результаты неделей ранее были объявлены фармацевтическим гигантом Pfizer и его немецким партнером BioNTech

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи высоко оценил результаты. По его словам, полученные данные превзошли ожидания.

Идея о том, что у нас есть 94,5% эффективная вакцина, потрясающе впечатляет, - сказал он.

Сообщается, что агентство США по продовольствию и лекарствам может одобрить вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech в начале декабря. По планам с января ежемесячно будут прививаться до 25 миллионов человек.

Власти Франции заявили, что программа вакцинации будет запущена в январе. Однако сначала необходимо получить одобрение регулирующих органов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия обязуется обеспечить страны ЕС вакциной от коронавируса. Однако национальные правительства обязаны самостоятельно подготовиться к быстрой и эффективной вакцинации населения. Брюссель призвал страны сообщества уже сегодня готовиться и предусмотреть четкие схемы, при этом будущий процесс уже называют очередным тестом на способность ЕС кооперироваться и согласовать свои действия.

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