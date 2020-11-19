В Караганде реализуют новый проект по строительству доступного жилья

Трехсторонний меморандум по реализации нового проекта заключили на встрече в областном акимате.

В Караганде будет развиваться строительство жилых домов на Юго-Востоке, сообщает zakon.kz.

По информации акимата, в следующем году планируется начать возведение новых многоэтажек в 30-м микрорайоне. Жилье предназначено для очередников и вкладчиков Жилстройсбербанка. Реализация этого проекта позволит обеспечить квартирами порядка 1 100 семей.

Трехсторонний меморандум по реализации нового проекта заключили на встрече в областном акимате. Соглашение предусматривает взаимные обязательства местных властей, Жилстройсбербанка и компании-застройщика.

Это очень важный проект для карагандинцев. Его реализация позволит ускорить решение жилищного вопроса для жителей областного центра. Мы берем на себя обязательства и их выполним. Это предоставление земельного участка и подведение инфраструктуры, - подчеркнул глава области Женис Касымбек.

Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев сообщил, что площадь новой жилищной застройки в 30-м микрорайоне составит ориентировочно 6 га. Земельный участок уже выбран. Проект застройки проработан с ТОО "ККК Бетон".

Строительство нового жилого комплекса планируется в три этапа.

Реализация этого проекта позволит увеличить производительность нашего комбината, создать большее количество мест. По сути дела, это хороший пятилетний план строительства жилья в Караганде. В общей сложности получается больше 100 тысяч квадратных метров. Порядка 1 100 семей смогут получить квартиры, - пояснил директор ТОО "ККК Бетон" Александр Кику.

По его словам, сразу же после выделения земельного участка начнется проектирование. Начать строительство планируется в апреле следующего года. Как известно, панельное домостроительство вполовину быстрее монолитного. По этой технологии многоэтажки возводятся за 4-5 месяцев.

Согласно меморандуму, квартиры вкладчикам Жилстройсбербанка будут реализованы по цене не больше 220 тыс. тенге за квадратный метр.

В Карагандинской области эта схема уже успешно опробована в 2018 году. Преимущество заключается в том, что вкладчики покупают готовое жилье, а не на этапе строительства, - отметил директор областного филиала АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Бауржан Жуаспаев.

В области растет обеспечение доступным жильем по программе "Бақытты Отбасы". В 2019 году было выдано 206 займов, а в этом - 306.

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