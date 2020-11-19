Гробовщик из Индонезии разбогател на упавшем метеорите

Мужчина построит церковь.

Гробовщик Джошуа Хутагалунг из провинции Северная Суматра стал миллионером после того, как метеорит пробил крышу его дома, сообщает zakon.kz.

Об этом интересном случае сообщает издание Metro.

Мужчина мастерил новый гроб, когда с неба упал метеорит. Камень погрузился в землю на 15 сантиметров.

Он был очень горячим. Из-за чего его было сложно поднять голыми руками, поэтому моя жена выкопала его мотыгой, после чего занесла внутрь, - отметил счастливчик.

Вес метеорита составил 2,1 килограмма, а возраст - около 4,5 миллиарда лет.

Чрезвычайно редкий сорт, который стоит около 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов = 568.51 тенге), - говорится в сообщении.

Сообщается, что Джошуа уже продал находку коллекционеру и получил сумму, примерно соответствующую его заработку за несколько десятков лет.

Отец троих детей сказал, что на эти деньги построит церковь в своей общине.

Я также мечтал о дочке, и надеюсь, что это знак того, что теперь мне повезет, - сказал он.

Десятки людей посетили Дом Джошуа, чтобы увидеть редкий объект.

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