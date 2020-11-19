Создан цикл видео-лекций "25 лет АНК – 25 добрых дел"

В цикле в хронологической последовательности выстроили основные исторические этапы роста и развития АНК.

В рамках гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК ОО "Алматинский областной русский центр" реализовал проект "Формирование общегражданской идентичности и развитие Казахстанского патриотизма среди Этнокультурных объединений".

Об этом zakon.kz рассказала Бибулова Айзада, журналист, депутат Молодежного Маслихата Усть-Каменогорска.

Городами - участниками проекта стали: Алматы, Петропавловск, Уральск и Усть-Каменогорск.

Главной целью нашего проекта является повышение роли научной творческой интеллигенции в формировании и укреплении общегражданских ценностей казахстанской идентичности среди этнокультурных объединений, – рассказывает руководитель проекта – Котельникова Лариса Леонидовна.

Одним из основных результатов проекта стало создание цикла видео-лекций под названием "25 лет Ассамблеи народа Казахстана – 25 добрых дел", повествующий о значимых событиях, произошедших за многолетнюю деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Где в хронологической последовательности выстроили основные исторические этапы роста и развития АНК. В свободном доступе данные материалы есть на YouTube канале Алматинского русского культурного центра".

В рамках проекта был организован обучающий тренинг на тему "Эффективное пользование социальными сетями для освещения деятельности Этнокультурных центров. О различных преимуществах и "подводных камнях" сетевых площадок рассказали два спикера: Бибулова Айзада и Мейрамбек Жазира.

Далее руководителям этнокультурных центров представилась возможность принять участие в конкурсе. Целью было определить, какой из городских ЭКЦ наиболее часто освещает деятельность своих объединений в сетях и СМИ. Помимо этого был организован конкурс среди журналистов, пишущих о деятельности АНК. Победителям были вручены сертификаты на сумму 120 000 и 62 000 тенге,

Экспертом в проекте выступила Калашникова Наталья Павловна – Профессор кафедры Политологии Факультета журналистики и Политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, доктор политических наук, академик Международной Академии информатизации.

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