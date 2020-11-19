В Этическом кодексе прописаны правила поведения для госслужащего.

В Департаменте государственных доходов по Алматы 19 ноября в рамках исполнения концепции "Слышащего государства" состоялся ряд встреч, на которых обсудили соблюдение положений Этического кодекса, сообщает zakon.kz.

Уполномоченный по этике МФ РК Айдарханов встретился с руководством Департамента экономических расследований, Департамента Казначейства, Департамента государственного имущества и приватизации, Департамента внутреннего государственного аудита и Департамента государственных доходов Алматы, а также с сотрудниками структурных подразделений Департамента.

В ходе мероприятия Айдарханов довел до присутствующих, что в Послании государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" Касым-Жомарт Кемелович Токаев отметил, что главными приоритетами в деятельности государственных органов в настоящее время являются: необходимость открытого диалога с обществом, оперативного реагирования на нужды людей, рассмотрения вопросов противодействия коррупции среди государственных служащих через призму этического контроля.

Соблюдение положений Этического кодекса играет важную роль в превенции коррупции и является одним из основных принципов пребывания на государственной службе. Поведение государственных служащих вне работы - тоже предмет пристального внимания со стороны общества, граждан.

С целью упорядочения и выработки определенных правил поведения госслужащего главой государства в декабре 2015 года был подписан указ об утверждении Этического кодекса. В нем четко регламентирована вся жизнь государственного служащего: во время работы, в общении с коллегами, и вне службы. Прописаны правила поведения, которых должен придерживаться гражданин, который выбрал путь работы на государственной службе.

Моя основная задача - это контроль над тем, как госслужащие соблюдают нормы служебной этики, соблюдение ограничений и запретов, эффективное исполнение своих служебных обязанностей, защита прав и интересов госслужащих. В рамках своих полномочий также мною рассматриваются обращения граждан по факту неэтичного поведения госслужащих, если таковые возникают, вести мониторинг условий и причин нарушений этических норм и вносить предложения по их устранению, - отметил Айдарханов.

В ходе мероприятия участники обменялись предложениями, рекомендациями и новыми идеями.

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