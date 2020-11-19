Выделенные 24 млн тенге на многоквартирный дом украдены в Атырау
Дом должны были построить в рамках государственной программы "Нұрлы жер".
Фото : Zakon.kz19 ноября 2020, 15:27
В Атырау украли 24,6 млн тенге, которые были выделены на строительство многоквартирного дома, сообщает zakon.kz.
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК задержан житель г.Атырау по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК РК.
Подозреваемый, осуществляя управленческие функции в ТОО, зарегистрированном в УГД по г.Атырау, путем мошенничества совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 24,6 млн. тенге. Данные средства были выделены на строительство многоквартирного жилого дома на территории города Атырау в рамках государственной программы "Нұрлы жер", - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.
Следственные мероприятия продолжаются.
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