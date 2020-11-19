Ночной клуб "Алания" в столице 15 раз нарушал карантин 

Администратора клуба арестовали на двое суток.

Сегодня ночью в 02.50 часов мобильная группа в очередной раз выявила нарушения карантинного режима в ночном клубе ʺАланияʺ. На этот раз в заведении отдыхали 70 посетителей, сообщает zakon.kz.

Ранее, в конце сентября 25-летняя администратор клуба неоднократно была предупреждена и привлечена к административной ответственности по статье 667 части 1 КРКобАП, но продолжала деятельность работы заведения. По данному факту в отношении администратора ночного клуба возбужден административный материал, который рассмотрен в Специализированном межрайонном административном суде города Нур-Султана, где она признана судом виновной и арестована сроком на сутки. Несмотря на это, 13 ноября мобильная группа вновь выявила нарушения карантинного режима в ночном клубе. Суд вынес решение арестовать администратора клуба на двое суток по статье 667 части 2 КРКобАП ("повторное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа"), - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Владельцы и посетители, проводя несколько часов в компании молодых людей, не осознают, что ставят под угрозу не только свое здоровье, но и жизнь, и здоровье своих домочадцев, в том числе пожилых и детей. За повторное нарушение карантина собранный материал для привлечения к административной ответственности направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. В настоящее время рассматривается вопрос о приостановлении деятельности заведения.

Как сообщили в полиции, с начала года ночной клуб "Алания" за нарушение тишины 20 раз привлекался к административной ответственности по ст. 437 КРКобАП, 10 раз по ст. 441 ч.3 КРКобАП за предоставление услуг курения кальяна, 15 раз материал в отношении владельца клуба был направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг за нарушение карантинного режима.

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