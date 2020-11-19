Замглавы МИИР: Я готов уйти в отставку

Вице-министр прокомментировал заявление сенатора.

Все аппараты ИВЛ в количестве 1,5 тыс. единиц доставлены в 297 лечебных учреждений нашей страны и готовы к эксплуатации, сообщил на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Талгат Жанжуменов, передает корреспондент zakon.kz.

Я не участвовал в этом заседании. Мы сами эту информацию увидели в СМИ, хотя при начале производства, при завершении производства мы делали пресс-туры. Многие из вас были на этом предприятии, видели как производим. У нас есть перечень тех больниц, куда они поставлены. Мы готовы их предоставить методом звона, опроса вы можете выяснить соответствующую картину. У нас существует свой колл-центр. Речь идет о качестве его работы, исправности. На все эти аппараты ИВЛ завод дает гарантии 37 месяцев. Все аппараты соответствуют, работают, находятся на своих местах, — сообщил Жанжуменов.

Он напомним, что в соответствии с поручением Правительства РК Министерству индустрии и инфраструктурного развития было поручено в кратчайшие сроки освоить организацию производства отечественных аппаратов ИВЛ.

Также вице-министр добавил, что эта работа продолжалась на протяжении 2,5 месяцев и включала в себя три этапа: выбор аппарата, среди которых наиболее отвечающим всем необходимым требованиям оказался аппарат марки Biyovent. На втором этапе в кратчайшие сроки провели переговоры с турецким правительством и головным заводом Aselsan. На третьем — организовали исполнение.

Для этого, по его словам, завод перешел на трехсменную работу. Прошел процесс обучения сборке аппаратов ИВЛ и локализации ее отдельных элементов. Из-за того, что сам аппарат был англоязычным, отечественные специалисты его русифицировали и по требованию Минздрава дополнительно поставили к каждому аппарату ИВЛ компрессоры и увлажнители.

По состоянию на 1 ноября текущего года все аппараты ИВЛ в количестве 1,5 тысяч доставлены в 297 лечебных учреждений нашей страны, подключены и готовы к эксплуатации. В настоящее время в эксплуатации находятся 140 аппаратов, остальные в резерве. За период эксплуатации аппаратов – дольше всех они эксплуатируются в Нур-Султане – нареканий и жалоб на их работу не поступало. На прошлой неделе в Семее была небольшая неисправность одного компрессора, но в течение суток данный компрессор был заменен. Мы впервые в истории Казахстана освоили стационарный цифровой аппарат ИВЛ, — объяснил вице-министр.

На брифинге он уточнил, что один аппарат ИВЛ в комплекте вместе с компрессором, увлажнителем, другими необходимыми изделиями совместно с транспортными расходами стоит 8 млн 900 тыс. тенге.

Если подтвердится информация (что аппараты ИВЛ в области неукомплектованы — прим.) я готов сегодня подать в отставку, — заявил Жанжуменов, отвечая на вопрос СМИ.

Ранее в СМИ была опубликована новость о том, что на заседании Сената Нурлан Кылышбаев сообщил, что организации здравоохранения фактически приняли и используют лишь 831 из 1500 аппаратов ИВЛ, приобретенных у отечественного производителя за счет средств резерва правительства.

Так, по его словам, из 1500 единиц аппаратов ИВЛ у отечественного производителя, организациями здравоохранения 17 регионов фактически приняты только лишь 831. Причиной непринятия оставшихся 669 аппаратов ИВЛ является их неукомплектованность.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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