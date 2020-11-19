Ватикан расследует лайк Папы Римского под откровенным фото модели
Cоциальные сети Папы Римского управляются командой специальных сотрудников.
Фото : Instagram/@nataagataa19 ноября 2020, 16:41
В Ватикане начали расследование истории с лайком Папы Римского фотографии бразильской модели Натальи Гариботто, передает zakon.kz.
О внимании со стороны понтифика сообщила сама модель, опубликовав скриншот с лайком. На фотографии Наталья была в образе школьницы.
По крайней мере, я попаду в рай, - подписала она публикацию в Twitter.
Сообщается, что отметка "нравится" со стороны аккаунта понтифика была убрана в скором времени. Позже исчезло и само видео с доказательством со страницы модели.
По данным Catholic News Agency, социальные сети Папы Римского управляются командой специальных сотрудников. Было начато внутреннее расследование.
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