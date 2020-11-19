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416 км железнодорожных путей в РК капитально отремонтированы

Ежегодно разрабатывается ряд мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной безопасности движения поездов.

Фото : googleusercontent.com19 ноября 2020, 17:07

Обеспечение безопасного перевозочного процесса было и остается одной из главных задач АО "НК "ҚТЖ", сообщает zakon.kz.

Ежегодно разрабатывается ряд мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной безопасности движения поездов. Принимаются меры по повышению качества содержания эксплуатируемых железнодорожных путей.

В текущем году модернизировано свыше 890 км железнодорожного полотна. Капитальным ремонтом были охвачены 416 км железных дорог в Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях. При этом проведена оперативная работа по устранению замечаний, выявленных в ходе плановых проверок профильного ведомства. В настоящее время движение поездов в границах данных участков магистральной сети осуществляется по графику.

Произведена сплошная смена рельсовой колеи на 181 км. Комплексами путевых машин оздоровлено более 4600 км пути, выполнена очистка загрязненного балласта на 280 км, проведена выправка и рихтовка порядка 4350 км пути. С помощью путевой машины Atlas отшлифовано более 2000 км рельс.

Для повышения эффективности путевых работ обновлено более 1850 единиц технических средств, приобретено свыше 1130 единиц средств малой механизации.

Для соблюдения технологических процессов проводимых путевых работ пересмотрены нормативы численности и штаты работников путевого хозяйства. Более 1000 работников производственного персонала прошли обучение и курсы по повышению квалификации.

Комплекс выполненных работ позволил достигнуть повышения скорости движения для пассажирских и грузовых поездов.


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