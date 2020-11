Трек казахстанца вошел в Топ-20 самых популярных песен в мире всех времен

Полную статистику опубликовал Shazam.

Сервис поиска названия композиций и имен исполнителей Shazam рассказал, какие песни чаще всего ищут с помощью сервиса люди в мире, передает zakon.kz.

В новом плейлисте - 100 самых популярных песен за все время существования Shazam

Популярный поп-сингл австралийской певицы Tones and I под названием "Dance Monkey" возглавляет список самых популярных песен за все время. С момента его выпуска в мае 2019 года люди во всем мире 36,6 миллионов раз включали сервису Shazam эту композицию.

На втором месте по популярности в Shazam - исполняемая Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz's композиция под названием “Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)”.

А на третьем месте - хит от Passenger под названием “Let Her Go".

Примечательно, что на 18 месте в списке самых популярных песен всех времен находится ремикс казахстанского диджея Imanbek на трек "Roses" исполнителей Saint JHN.

Shazam была основана в 1999 году; штаб-квартира расположена в Лондоне. Пользователь Shazam использует микрофон устройства для записи фрагмента музыки, которая играет где-либо. Затем программа сравнивает фрагмент с центральной базой данных и при успешном сопоставлении выдаёт информацию о треке. В настоящий момент сервис предоставляет информацию о более чем 11 млн треков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!