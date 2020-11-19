В Мангистау выявили картельный сговор фармацевтических компаний

Идет расследование.

В отношении представителей компаний, обвиненных в сговоре, начаты расследования, сообщает zakon.kz.

По информации Lada, картельный сговор компаний, которые реализуют фармацевтическую продукцию, лекарственные средства и изделия медицинского назначения по признакам антиконкурентных соглашений, был пресечен сотрудниками антимонопольного департамента Мангистауской области.

В настоящее время ведомством ежедневно отслеживаются цены на ПЦР-тестирование, средства индивидуальной защиты и медикаменты. В случае установления нарушений действующего законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования согласно статье 169 предпринимательского кодекса РК. Данные мероприятия находятся на особом контроле, - отметили в антимонопольном департаменте.

Картельный сговор — неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка с целью влияния на уровень цен.

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