Поправки в профильный закон юристов обсуждают на дебатах
Модератор: Михаил Надточий, Член Общественного совета по вопросам деятельности органов юстиции.
Дамы и господа!
Смотрите на ПРАВМЕДИА открытые дебаты "Проект поправок в профильный закон юристов: за и против".
В эфире обсудим планируемые поправки в Закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи": создание Республиканской палаты юридических консультантов, увеличение минимальной численности членов палат с 50 до 300, повышение размера членских взносов ПЮК.
Участники дебатов:
- Ануарбек Скаков, Председатель ПЮК г. Нур-Султан
- Абдыкарым Акжанов, Заместитель председателя ОЮЛ "Ассоциация палат юридических консультантов РК"
- Фарид Алиев, Председатель Совета ОЮЛ "Ассоциация палат юридических консультантов "Қазақстан заң-кеңес"", член ПЮК "Iustus", Управляющий партнер Международной юридической компании "ALC Attorneys"
- Жумагельды Елюбаев, д.ю.н., профессор, Председатель ПЮК "Kazakhstan Bar Association"
- Ерланбек Жусупов, к.ю.н., директор/управляющий партнер Юридической фирмы ZANGER, Заместитель Председателя ПЮК "Цивилисты Алматы"
- Владислав Надточий, Советник Председателя ПЮК "LEGALMAN", Директор юридической фирмы "Интеллект Партнерс"
- Ренат Кадыров, Председатель ПЮК "Альянс"
- Руслан Джусангалиев, Председатель совета Казахстанской ассоциации ПЮК, председатель ПЮК "СТАТУС"
Модератор: Михаил Надточий, Член Общественного совета по вопросам деятельности органов юстиции
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