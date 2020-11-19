Кульгинов рассказал Елбасы о развитии столицы

Назарбаев акцентировал внимание на важности обеспечения защиты социально-уязвимых слоев населения.

Первый Президент Казахстана принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Елбасы акцентировал внимание на важности обеспечения защиты социально-уязвимых слоев населения и представителей малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

В свою очередь, Кульгинов представил информацию о ходе строительства доступного жилья для работников сферы образования, здравоохранения, полиции, культуры, спорта и социально-уязвимых слоев населения, - говорится в сообщении на сайте Елбасы.

Аким столицы также рассказал Нурсултану Назарбаеву о предпринимаемых мерах по развитию дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных проектов, благоустройству жилых массивов города.

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