Машина въехала в цепочку протестующих в Ереване

В столице Армении проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна.

Автомобиль наехал на протестующих, которые перекрыли дорогу в Ереване, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание РИА Новости, протестующие перекрыли дорогу, выстроившись в живую цепь на пешеходном переходе. Проезжающий по дороге микроавтобус сначала сбросил скорость, а затем, наехав на толпу, разорвал живую цепь и поехал дальше. При этом на кадрах видно, что в результате наезда девушка упала на дорогу.

Правоохранители уже задержали 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване.

В столице Армении проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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