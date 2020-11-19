Житель Житикары хранил дома партию героина на 12,5 млн тенге

Также полицейские изъяли у него весы и крупную сумму денег.

Житель города Житикары в Костанайской области хранил у себя дома в тайнике под полом партию героина на 12,5 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Также полицейские изъяли у него весы и крупную сумму денег – более 1 миллиона тенге.

О подробностях спецоперации, проведенной в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" рассказал заместитель начальника отдела полиции города Житикара и района Алибек Шандалинов.

Операция по задержанию распространителя наркотиков была начата еще в октябре 2020 года. К нам поступила информация, что на территории города появился героин. Проведенными оперативно-следственными действиями нам удалось выйти на распространителя наркотиков. При содействии пограничной службы и специального подразделения полиции 39-летний горожанин был задержан около автозаправки, – отмечает Алибек Шандалинов. В дальнейшем при проведении обыска в доме и гараже подозреваемого полицейскими был изъят героин общим весом 499 грамм. Наркотики хранились под полом в тайнике. При проведении следственных действий были использованы служебно-розыскные собаки. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 297 УК РК ч 3 "Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере". В рамках расследования уголовного дела выясняется канал поставки наркотиков в область.

Отметим, что с начала года на территории региона из незаконного оборота изъято более 473 килограмм различных наркотических средств, в том числе 730 грамм героина и 260 грамм синтетических психотропных веществ и их аналогов.

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