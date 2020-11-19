О поддержке бизнеса в условиях пандемии сообщили Назарбаеву

Елбасы и Мырзахметов обсудили вопросы обеспечения занятости населения.

Нурсултан Назарбаев принял председателя правления НПП РК "Атамекен" Аблая Мырзахметова, сообщает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, в ходе встречи Елбасы был проинформирован о предпринимаемых мерах по поддержке отечественного бизнеса в условиях пандемии.

Кроме того, Мырзахметов рассказал о работе Национальной палаты предпринимателей с казахстанскими производителями лекарств и медицинских изделий по производству ими продукции для социально-уязвимых слоев населения.

Также во время беседы были обсуждены вопросы обеспечения занятости населения, поддержки представителей малого и микробизнеса, пострадавших от карантинных ограничений.

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