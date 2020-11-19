О поддержке бизнеса в условиях пандемии сообщили Назарбаеву
Елбасы и Мырзахметов обсудили вопросы обеспечения занятости населения.
Фото : сайт Елбасы19 ноября 2020, 18:55
Нурсултан Назарбаев принял председателя правления НПП РК "Атамекен" Аблая Мырзахметова, сообщает zakon.kz.
По информации сайта Елбасы, в ходе встречи Елбасы был проинформирован о предпринимаемых мерах по поддержке отечественного бизнеса в условиях пандемии.
Кроме того, Мырзахметов рассказал о работе Национальной палаты предпринимателей с казахстанскими производителями лекарств и медицинских изделий по производству ими продукции для социально-уязвимых слоев населения.
Также во время беседы были обсуждены вопросы обеспечения занятости населения, поддержки представителей малого и микробизнеса, пострадавших от карантинных ограничений.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048266-95ca187fb405dfd95d7e5916d0fb7fcd
Сейчас читают