Погоня за угнанным внедорожником попала на видео в Мангистау

Проводятся следственные действия.

Видео с массовой погоней полицейских за нарушителем появилось в Сети 19 ноября. Пользователи сообщают, что ролик сняли в селе Бейнеу, передает zakon.kz.

Как отмечает издание Lada, на кадрах запечатлен Lexus LX570, который на высокой скорости скрывается от правоохранителей. У внедорожника лопнула шина заднего колеса, но это не помешало ему пытаться скрыться. За ним проследовала колонна из пяти патрульных автомобилей.

По информации полицейских, 19 ноября в 12:07 на пульт дежурного "102" отдела полиции Бейнеуского района поступил вызов о том, что с автозаправочной станции был угнан Lexus.

Отделом полиции Бейнеуского района на поиски угнанного автотранспорта был ориентирован личный состав.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. В данный момент проводятся следственные действия, - дополнили в ведомстве.

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