Золотосодержащую руду на полмиллиарда тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию

Во время досмотра автомобиля было найдено 18 500 килограмм золотосодержащей руды.

18 ноября пограничники остановили водителя в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" Костанайской области, сообщает zakon.kz.

Во время досмотра автомобиля было найдено 18 500 килограмм золотосодержащей руды, по предварительной оценке, на общую сумму 466 440 500 тенге. Водитель пытался вывезти их в Российскую Федерацию.

Задержанный груз передан в Департамент государственных доходов по Костанайской области, по подследственности для принятия процессуального решения.

Ранее 27 июля 2020 года в этом же пункте пропуска уже пресекалась попытка вывоза "золотосодержащей руды" под видом "кварцита".

В отношении гражданина РК (водитель) возбуждено уголовное дело, уполномоченными органами ведутся доследственные мероприятия, - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

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