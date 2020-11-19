"Прокатили" полицейского на кабине - в ДП Нур-Султана рассказали подробности
Грузовая автомашина водворена на коммунальную стоянку.
Фото : Скриншот19 ноября 2020, 19:27
Инцидент на дороге с участием полицейских и водителя КамАЗа прокомментировали в полиции Нур-Султана, сообщает zakon.kz.
По информации ведомства, это произошло 19 ноября в обед.
По улице Айнаколь был замечен водитель КамАЗа, который при движении разговаривал по телефону. Требование полицейских предоставить для проверки документы на право управления транспортным средством, водитель проигнорировал и сев в салон автомашины продолжил движение. В ходе преследования, на окраине города, сотрудниками полиции водитель грузовика задержан и доставлен в районный отдел полиции. Им оказался 32-летний житель столицы, автовладелец частного КамАЗа, - отметили в пресс-службе.
За невыполнение требование сотрудника полиции и неповиновение законному распоряжению, управление транспортным средством без документов и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона в отношении мужчины возбуждено административное производство по 4 статьям административного кодекса – 667, 612, 613, 596 КобАП РК.
Грузовая автомашина водворена на коммунальную стоянку.
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