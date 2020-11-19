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Названа реже болеющая коронавирусом категория людей

Причина, по словам эксперта, в устройстве рецепторного аппарата аллергиков.

Фото : M24.ru19 ноября 2020, 19:41

Люди с аллергией менее восприимчивы к коронавирусу. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая отделением аллергологии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина, сообщает zakon.kz.

Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецепторный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, — цитирует Ревякину РИА Новости.

Недавно известный специалист врач-иммунолог Алла Рыжих заявляла, что люди с аллергией меньше подвержены вирусным и онкологическим заболеваниям из-за высокого содержания в организме иммуноглобулина Е.

Однако многие ученые подвергают критике данную точку зрения. Так, они утверждают, что хотя у аллергиков быстрее вырабатываются антитела, они не защитят их от коронавируса.

Ранее ученые заявляли о еще одном результате наблюдений – заражение коронавирусом легче протекает у астматиков. Это связанно с особенностями организма тех, у кого бронхиальная астма.


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