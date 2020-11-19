Алик Шпекбаев: Мы обязаны не только слышать чаяния граждан, но и оперативно решать их проблемы

В целом на сегодняшний день во всех районных и городских акиматах Актюбинской области действует 15 сервисных акиматов и 65 кабинетов в формате "Open Space".

19 ноября текущего года председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область, сообщает zakon.kz.

В ходе поездки он посетил г.Хромтау Актюбинской области, где ознакомился с клиентоориентированностью Управления государственных доходов и проверил деятельность "Ашық әкімдік" Хромтауского района.

Глава ведомства провел личный прием местных граждан, которые обратились по вопросам социальной сферы, ЖКХ и земельных отношений. Так к примеру, были обращения по вопросам освещения улиц, их благоустройства, также были просьбы трудоустройства, улучшению услуг связи, оказанию помощи ребенку с инвалидностью и др.

Все обращения взяты на личный контроль местными исполнительными органами, закреплены ответственные лица. Территориальному Департаменту, даны поручения изучить каждое обращение и детально в них разобраться, – отметил Алик Шпекбаев.

Также жители положительно отметили работу местного сервисного акимата, ориентированного на оперативное и безбарьерное обслуживание граждан по принципу "одного окна".

Также, при сервисном акимате имеется кабинет в формате "Open Space" для проведения личных приемов граждан и консультаций, где во время визита руководителем проекта "Адал көмек" Айман Умаровой была проведена акция бесплатной юридической помощи.

Всего в "Ашық әкімдік" Хромтауского района с начала текущего года поступило более 600 обращений, свыше 500 заявлений и иных запросов. 95 обращений поступило в рамках личных приемов акимом. Кроме того, исполнительными органами Хромтауского района в соответствии с реестром оказывается 82 вида государственных услуг. С начала года в общем оказано более 8000 услуг. Предусмотрены и уголки самообслуживания для получения электронных услуг.

В рамках реализации инициированной Главой государства К.Токаевым концепции "Слышащее государство", Агентство усиливает взаимодействие с гражданским обществом. Эффективным инструментом повышения открытости и прозрачности государственных органов являются обеспечение доступности и подотчетности перед населением. Поэтому госаппарат как можно чаще должен встречаться с населением, слышать его чаяния и оперативно решать проблемы граждан, - заявил председатель Агентства.

В целом на сегодняшний день во всех районных и городских акиматах Актюбинской области действует 15 сервисных акиматов и 65 кабинетов в формате "Open Space".

После посещения ряда учреждений Хромтауского района, Алик Шпекбаев встретился с представителями общественности района, где рассказал о новеллах антикоррупционного законодательства, персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных и новых механизмах проведения антикоррупционной экспертизы НПА.

Также, в целях ознакомления с ходом реализации проекта по антикоррупционному сопровождению бизнеса и инвестиций "Protecting business and investments" главой Антикоррупционной службы планируется посещение ветровой электростанции ТОО "Arm Wind", теплицы по выращиванию клубники ТОО "Экоферма", АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" и ряда других предприятий области.

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