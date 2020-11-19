В США побит рекорд - от COVID-19 скончались более 250 тыс. человек

Всего в Соединенных Штатах по состоянию 19 ноября выявлено 11 млн 525 тыс. 149 инфицированных COVID-19.

В США от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 250 483 человека, передает zakon.kz.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Это значительно больше, чем в Бразилии — второй по числу смертей, — где скончались более 167 тысяч человек. На третьем месте Индия: там насчитывается 131,5 тысячи жертв COVID-19. Таким образом, Соединенные Штаты побили рекорд по числу летальных исходов среди других стран.

Больше всего смертных случаев - 34 тыс. 187 - зафиксировано в Нью-Йорке.

Всего в Соединенных Штатах по состоянию 19 ноября выявлено 11 млн 525 тыс. 149 инфицированных COVID-19, излечились 4,35 млн заразившихся.

Во всем мире, по данным университета, число жертв коронавируса достигло 1 млн 348 тыс. 348, случаев заражения - 56 млн 178 тыс. 674, вылечились более 36 млн.

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