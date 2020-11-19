Заключенный распространял деструктивные идеи среди сокамерников в Кызылординской области

Начато досудебное расследование.

В Кызылорде полицейские выявили факт пропаганды терроризма, сообщает zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента Полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками ДУИС выявили факт распространения идеологии деструктивных религиозных течений, направленных на разжигание религиозной розни. Распространителем оказался 43-летний житель Туркестанской области, отбывающий наказание в одном из учреждений ДУИС по Кызылординской области.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-религиоведческая экспертиза. Согласно заключению результатов экспертизы установлены признаки пропаганды терроризма, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Кызылординской области.

В связи с чем, 16 ноября 2020 года в отношении подозреваемого начато досудебное расследование согласно части 1 статьи 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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