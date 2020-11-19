Евро обошел доллар в глобальных платежах впервые за 7 лет

Специалисты связывают сокращение доли американской валюты с политической нестабильностью и экономическим спадом, возникшими на фоне пандемии коронавируса.

Евро стал самой используемой валютой для глобальных платежей по итогам октября 2020 года, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные международной системы SWIFT, передает Bloomberg.

Это произошло впервые с февраля-2013 – в течение 7 лет и 8 месяцев лидерство удерживал американский доллар.

Так, 37,8% клиентских и институциональных международных платежей, проходивших через SWIFT в октябре, осуществлялись в евро, доля долларовых платежей составила 37,6%.

Bloomberg связывает сокращение доли американской валюты с политической нестабильностью и экономическим спадом, возникшими на фоне пандемии коронавируса. По индексу агентства, по сравнению с мартом доллар просел на 11% к корзине основных валют.

За единой валютой Европейского Союза и долларом США в международных расчетах следуют британский фунт и японская иена. Канадский доллар обогнал китайский юань и занял пятое место. Эти перемены произошли в октябре, согласно данным SWIFT, которая обрабатывает сообщения о трансграничных платежах для более чем 11 000 финансовых учреждений в 200 странах.

Доля китайских юаней упала до 1,66% - это худший показатель с апреля 2020 года.

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