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Евро обошел доллар в глобальных платежах впервые за 7 лет

Специалисты связывают сокращение доли американской валюты с политической нестабильностью и экономическим спадом, возникшими на фоне пандемии коронавируса.

Фото : WirtschaftsWoche19 ноября 2020, 21:44

Евро стал самой используемой валютой для глобальных платежей по итогам октября 2020 года, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные международной системы SWIFT, передает Bloomberg.

Это произошло впервые с февраля-2013 – в течение 7 лет и 8 месяцев лидерство удерживал американский доллар.

Так, 37,8% клиентских и институциональных международных платежей, проходивших через SWIFT в октябре, осуществлялись в евро, доля долларовых платежей составила 37,6%.

Bloomberg связывает сокращение доли американской валюты с политической нестабильностью и экономическим спадом, возникшими на фоне пандемии коронавируса. По индексу агентства, по сравнению с мартом доллар просел на 11% к корзине основных валют.

За единой валютой Европейского Союза и долларом США в международных расчетах следуют британский фунт и японская иена. Канадский доллар обогнал китайский юань и занял пятое место. Эти перемены произошли в октябре, согласно данным SWIFT, которая обрабатывает сообщения о трансграничных платежах для более чем 11 000 финансовых учреждений в 200 странах.

Доля китайских юаней упала до 1,66% - это худший показатель с апреля 2020 года.


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