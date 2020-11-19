"Барыс" потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Окончательное слово осталось за "Авангардом", Зернов оформил дубль – 2:5.

"Барыс" завершил домашнюю серию очередным поражением. В этот раз от "Авангарда" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает zakon.kz.

Тренерский штаб "Барыса" перетряс звенья – Роман Старченко попал в стартовый состав, Никита Михайлис отправился в третью линию атаки. Место в воротах занял Йони Ортио, пишет пресс-служба ХК "Барыс".

Начало встречи осталось за гостями, которые отличились дважды к старту 9-й минуты – шайбы на счету Зернова и Якупова. Гол Якоба Лильи сократил отставание, но "Авангард" ответил ещё двумя точными выстрелами, авторами голов стали Емелин и Семенов.

Проводивший свой сотый матч в КХЛ Дмитрий Гурков на старте третьего периода поразил ворота Игоря Бобкова. Окончательное слово осталось за "Авангардом", Зернов оформил дубль – 2:5.

"Барыс" отправляется на выезд по маршруту Уфа – Санкт-Петербург. Матч с "Салаватом Юлаевым" запланирован на 22-е ноября.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!