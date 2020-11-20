Адвокат Трампа заявил о признаках спланированных нарушений на выборах

Ранее президент США выразил уверенность, что через 2-3 недели в стране станет очевидна его победа на выборах.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что в ряде штатов повторяется практически идентичная схема нарушений, сообщает zakon.kz.

По словам Джулиани, команда Трампа обнаружила цепочку нарушений, которая повторялась в ряде штатов, все это были полностью одинаковые случаи. Адвокат считает, что это свидетельствует о том, что "план по реализации этих махинаций" исходил из одного места, передает РИА "Новости".

Он особенно выделил Филадельфию и Детройт, где, по мнению представителей Трампа, было особенно много нарушений.

Джулиани рассказал, что, согласно поступившим юристам Трампа данным, в ряде штатов сторонники демократов не приняли меры, которые бы гарантировали, что один и тот же человек не может проголосовать дважды. В некоторых случаях в штатах при подсчете голосов корректировалась дата отправки по почте бюллетеней для голосования. Поступили и сведения о случаях, когда организаторы выборов специально не проверяли документы людей, пришедших голосовать.

Ранее президент США выразил уверенность, что через 2-3 недели в стране станет очевидна его победа на выборах.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Штаб Дональда Трампа оспаривает результаты выборов в ряде штатов, требуя приостановить подсчет голосов. При этом речь чаще всего идет о почтовом голосовании с бюллетенями, которые не вовремя попали на избирательные участки.

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