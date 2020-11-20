На припаркованный автомобиль с крыши упала бетонная плита

34-летний владелец внедорожника купил автомобиль всего две недели назад. В этот день он никуда не собирался из-за непогоды, поэтому просто решил очистить от снега покупку.

Фото : Кадр из видео

Житель Владивостока вышел почистить свой автомобиль, который стоял у подъезда, и чудом избежал смерти: на его машину упала бетонная плита, сообщает zakon.kz. Мужчина чудом остался жив, в последний момент отпрыгнув от машины, передает телеканал 360°. У меня шок. Я сейчас сижу дома. Никуда не пошел сегодня. Я и с утра никуда не собирался, просто хотел почистить свою машину ото льда. Было часов 11 утра, когда услышал скрежет наверху, посмотрел — летит бетонная плита. Отбежал, она упала. Плита с крыши, там такая маленькая будочка есть, как из подъезда на крышу выбираться. Ее дернули, задели, видимо, она и вывалилась, — рассказал Александр. 34-летний владелец внедорожника купил автомобиль всего две недели назад. В этот день он никуда не собирался из-за непогоды, поэтому просто решил очистить от снега покупку.

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