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На припаркованный автомобиль с крыши упала бетонная плита

34-летний владелец внедорожника купил автомобиль всего две недели назад. В этот день он никуда не собирался из-за непогоды, поэтому просто решил очистить от снега покупку.

Фото : Кадр из видео20 ноября 2020, 00:58

Житель Владивостока вышел почистить свой автомобиль, который стоял у подъезда, и чудом избежал смерти: на его машину упала бетонная плита, сообщает zakon.kz.

Мужчина чудом остался жив, в последний момент отпрыгнув от машины, передает телеканал 360°.

У меня шок. Я сейчас сижу дома. Никуда не пошел сегодня. Я и с утра никуда не собирался, просто хотел почистить свою машину ото льда. Было часов 11 утра, когда услышал скрежет наверху, посмотрел — летит бетонная плита. Отбежал, она упала. Плита с крыши, там такая маленькая будочка есть, как из подъезда на крышу выбираться. Ее дернули, задели, видимо, она и вывалилась, — рассказал Александр.

34-летний владелец внедорожника купил автомобиль всего две недели назад. В этот день он никуда не собирался из-за непогоды, поэтому просто решил очистить от снега покупку.


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