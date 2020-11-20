Врачи назвали ранние симптомы коронавируса

Каждый из этих симптомов не означает, что у вас однозначно коронавирус, однако игнорировать их не стоит.

Медики из Канады и Великобритании перечислили четыре симптома, которые чаще всего появляются на самой ранней стадии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Отмечается, что каждый пятый заразившийся коронавирусом сообщал о проблемах с желудком, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль, пишет Express.

Следующий симптом — спутанность сознания. Она может длиться до нескольких месяцев после выздоровления. Подчеркивается, что мозг повреждается на разных уровнях вне зависимости от тяжести заболевания.

Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19 - приводятся слова ученого, врача из Университета Альберты Митч Уилсон.

В свою очередь, доктор Даяна Галл отметила, что диарея является одним из ранних симптомов заражения коронавирусом.

Еще один признак инфицирования — конъюнктивит. С таким утверждением выступает Американская академия офтальмологии. Этот симптом встречается редко — примерно в трех процентах случаев.

Заключительным симптомом, о котором рассказали британские журналисты, стала усталость. Ученые заявили, что 52 процента пациентов из 128 принимавших участие в исследовании больных сообщали о чувстве постоянной усталости. Сонливость и желание отдохнуть не покидала некоторых пациентов даже спустя 10 недель после выздоровления. У

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