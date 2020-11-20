Прогноз погоды по территории Казахстана на 20 ноября

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – низовая метель.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 ноября, сообщает zakon.kz.

Погоду на большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осдков. Лишь на севере и юге страны под влиянием фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – низовая метель, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление местами ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанская областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -8°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -11°, облачно, снег.

Прогноз погоды 20 ноября.

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