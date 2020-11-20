Школьницу четверо суток искали полицейские Алматинской области

Примечательно, что это бегство было далеко не первым, так как только в этом году полицейские занимались ее розыском семь раз.

Разыскиваемую восьмиклассницу вернули домой полицейские Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

14 ноября в дежурную часть Талгарского РУП обратилась 33-летняя жительница поселка Панфилова с заявлением о пропаже 14-летней дочери, ученицы восьмого класса общеобразовательной школы.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, объявлен розыск без вести пропавшей. В результате принятых мер, на четвертые сутки, беглянка была обнаружена сыщиками в одном из торгово-развлекательных центров города Алматы, после чего благополучно передана родителям.

Примечательно, что это бегство было далеко не первым, так как только в этом году полицейские занимались ее розыском семь раз. Со слов матери, девочка любит путешествовать и обладает большой фантазией.

Несмотря на жесткий родительский контроль и постоянно проводимую с ней работу инспекторов ювенальной полиции, при малейшей возможности она покидает родительский дом и бродяжничает. Такое поведение объясняется ее редким заболеванием, подросток состоит на учете у психиатров.

Внешне она ничем не отличается от своих сверстников, любознательная, опрятная, веселая и общительная. Мама девочки поблагодарила полицейских за терпение и помощь в розыске дочери.

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