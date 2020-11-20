Астероид стоимостью $17,4 млрд приблизится к Земле
Астероид считается потенциально опасным из-за того, что пересекает орбиту земного шара.
Фото : mybryansk20 ноября 2020, 08:37
Потенциально опасный астероид размером от 370 до 820 м. пролетит мимо Земли в конце ноября, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.
По его данным, астероид 153201 (2000 WO107) приблизится к нашей планете 29 ноября на расстояние не более 4 млн км. Для сравнения, расстояние между Луной и Землей составляет 384 тыс. километров. Однако астероид считается потенциально опасным из-за того, что пересекает орбиту земного шара.
Спектральный анализ показал, что астероид содержит никель, железо и кобальт. По оценкам базы данных Asterank, стоимость полезных ископаемых астероида составляет $17,4 млрд, сообщает передает.
Asterank подсчитывает возможную выгоду на основе спектральной классификации астероидов и их размеров.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048294-1a5980b6ee613b9b2330466dd073dcc4
Сейчас читают