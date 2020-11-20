"КазАвтоЖол" извинился перед водителями после жалобы в соцсети

Нет реагентов, насыпьте соль с песком - водитель.

Водитель грузовика, возвращаясь из Нур-Султана в Павлодар, заснял на видео нечищеную дорогу и обратился к компании АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает zakon.kz.

На его видеообращение отреагировали в компании и принесли извинения.

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Мужчина не понимает, почему автовладельцы должны платить, когда работы по очистке дороги в зимнее время не производятся.

"КазАвтоЖол", за что мы будем вам деньги платить? Что это за беспредел? Нет реагентов, насыпьте соль с песком. Мы на грузовиках едем, ничего страшного, но легковые машины. Если их крутанет на такой дороге. Проснитесь, чтобы деньги платить, вам надо за дорогой следить. Обочины не чищены, - заявил мужчина.

Его поддержали комментаторы, отметив, что никто не хочет работать.

В свою очередь, компания на странице в Instagram извинилась и опубликовала видео.

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Подрядной организацией ТОО Акмола Курылыс Материалдары, осуществляющую реконструкцию вышеуказанного участка дороги производятся работы по удалению снежного наката с проезжей части автогрейдером! В свою очередь, Заказчиком приняты соответствующие меры в отношении подрядной организации согласно условиям договора! Павлодарский областной филиал АО НК КазАвтоЖол приносит свои извинения за временные неудобства! - уточнили они.

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