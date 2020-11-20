По стране шагает акция "Детский доктор Дамумед"

Цифровые технологии открывают новое направление — онлайн-клиника.

По всему Казахстану стали доступны онлайн-консультации детских врачей. Для этого маленьким пациентам и их родителям не придется отправляться в дальнюю поездку – достаточно лишь взять в руки мобильный телефон или включить компьютер. Такую акцию запустили в мобильном приложении Damumed, передает zakon.kz.

Цифровые технологии открывают новое направление — онлайн-клиника. Врачи, медсестры, объединенные цифровой площадкой, могут оказывать большую часть медицинской помощи пациентам дистанционно, сопровождая пациента в процессе его лечения.

Компания Damumed на основе своего приложения представляет новую цифровую платформу, соединяющую пациента и врача. В настоящее время в партнерстве с компанией ЦИТ ДАМУ запущена функция видео-консультаций посредством взаимодействия мобильного приложения с Комплексной медицинской информационной системой. Цифровая платформа Damumed переходит на новый уровень открытости и готово к взаимодействию с различными медицинскими информационными системами.

Благотворительная акция "Детский доктор Дамумед", начавшаяся в ноябре, актуальна в период пандемии, когда посещать поликлинику может быть рискованно, особенно, для детей, кто имеет хронические заболевания, а значит, находится в группе риска. Еще сложнее выезжать в другой город, чтобы попасть к тому или иному врачу и получить его консультацию.

Кроме того, не все родители могут позволить себе поездку или поход к высококлассному специалисту из-за порой слишком высокой стоимости консультации. Теперь такая возможность появилась для нуждающихся малышей, а расходы на консультации детей с хроническими заболеваниями берет на себя ТОО "Damumed".

Записать ребенка на прием к выбранному врачу можно из любого населенного пункта Казахстана. Для этого не придется стоять в очереди, получать направление и испытывать другие трудности, о которых не понаслышке знает любая мама когда болеет ребенок.

Воспользоваться уникальным предложением могут дети от 3 до 14 лет. Для записи на прием нужно войти в приложение Damumed через смартфон или компьютер, ознакомиться со списком врачей, профиля их деятельности и профессиональной квалификацией, на главной странице выбирать своего ребенка, нажать на кнопку "Записаться на прием" и выбрать пункт "Детский доктор Дамумед".

После этого осталось выбрать нужного специалиста и свободное время для записи онлайн. В рамках акции доступна запись к 31 лучшим детским врачам страны по 10 самым востребованным специальностям, что позволит охватить более тысячи нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи детей по всей стране.

Приемы будут проводить врачи ведущих клиник страны, специалисты высшей категории, с учеными степенями.

Консультации при этом проводятся в видео-режиме, что позволит не только изучить результаты обследований и анализов, но и видеть пациента. Это увеличит эффективность онлайн-консультации того или иного специалиста, но не подвергнет необходимости поездки к доктору и дополнительному риску детей с и без того ослабленным иммунитетом.

Для чтобы врач мог увидеть общую картину заболевания и сделать выводы касательно правильного лечения, рекомендуем загрузить в мобильное приложение указанные в условиях акции необходимые результаты обследований. Акция продлится до 9 декабря 2020 года. Damumed - Управляй своим здоровьем.

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