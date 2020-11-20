До конца года в СКО откроют 5 новых молочных ферм

Одна из крупнейших ферм рассчитана на 3000 голов.

До конца 2020 года в регионе введут в эксплуатацию пять новых комплексов в пяти районах: ТОО "Иван Зенченко" (Аккайынский р-н), "Ногайбай" (район Магжана Жумабаева), "Кызылжар сүт" (Кызылжарский район), ФХ "Арна" (Айыртауский район) и СПК "Беркут" (Уалихановский район), сообщает zakon.kz.

В следующем году в Северо-Казахстанской области планируется строительство еще 16 ферм (с учетом шести ферм, переходящих с 2020 года) в районе имени Габита Мусрепова, Айыртауском, Есильском, Кызылжарском, Мамлютском, Тайыншинском, Тимирязевском районах и в районе Шал акына.

Одной из крупнейших в Казахстане станет молочно-товарная ферма ТОО "ЕМС Агро фуд" в Тайыншинском районе. Она рассчитана на 3000 голов.

По завершению строительства 16 объектов современные молочно-товарные фермы будут практически во всех районах Северо-Казахстанской области.

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