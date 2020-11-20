"Виагра и Красная армия": британское СМИ о загадке "сонных" Калачей

Иностранное СМИ пишет, что, вероятно, удалось решить проблему многолетнего феномена, из-за которого жители "отдаленного казахского села были очень возбуждены и дремали целыми днями".

Британский таблоид The Sun опубликовал статью о казахстанском селе Калачи, прославившемся в мире как "сонное". Недавнюю гипотезу ученых Назарбаев Университета иностранное СМИ выдало за "чистую монету", добавив некоторые подробности, передает zakon.kz.

Далее будет опубликован перевод с английского размещенной статьи.

Так, иностранное СМИ пишет, что, вероятно, удалось решить проблему многолетнего феномена, из-за которого жители "отдаленного казахского села были очень возбуждены и дремали целыми днями".

Журналисты The Sun, ссылаясь на утверждение экспертов, пишут: "симптомы сексуального расстройства могут быть связаны с химическим веществом, похожим на виагру, просачивающимся в питьевую воду жителей. Местные жители в казахстанском захолустье калачи дремали по несколько дней подряд. Были и другие тревожные побочные эффекты, когда некоторые мужчины просыпались с "резким увеличением сексуального влечения".

Также жители были склонны к сильным галлюцинациям, особенно страдали дети. Так, пишет таблоид, одна девочка сказала, что видела хобот слона, прикрепленный к лицу ее мамы. Один мальчик был уверен, что вокруг него летают лошади и электрические лампочки.

Новые исследования связывают это странное состояние с секретными химикатами, вероятно, использовавшимися Красной армией, спрятанными в подземных контейнерах в шахте недалеко от деревни. Химические вещества просочились в систему водоснабжения, вызвав крайнюю сонливость и другие симптомы, от которых страдали местные жители, - цитирует The Sun профессора Крэйпа, участвовавшего в исследованиях. Но дальнейшие исследования необходимо провести с помощью дрона внутри "опасного" шахтного ствола, чтобы продолжить исследование.

Профессор рассказал, что, поговорив с более чем 200 жителями деревни, они выяснили, что все покупают воду у одного поставщика, который качает ее из подземного источника.

Крэйп считает, что химикаты военного назначения были захоронены под землей в заброшенной шахте и они просочились в водопровод.

Химическое вещество просачивается в воду, и, если это подземные воды, оно в конечном итоге достигает людей в деревне, - сказал он.

Его спросили, почему одни засыпают чаще и по несколько раз, а другие - реже? На что эксперт ответил: "Может быть, некоторые просто получают более высокую концентрацию химического вещества, а другие - меньше".

Около 124 семей, оставшихся в "сонной деревне", больше не страдают от состояния, сохранявшегося с 2012 по 2015 год. Гипотеза доктора гласит, что "химические вещества из бочек полностью слились в воду и были опорожнены", поэтому свежих загрязнений нет. А скот не пострадал от болезни, но вода для него поступала из другого источника, прямо из реки.

Таинственные симптомы появились только зимой, но профессор считает, что это произошло потому, что неназванное химическое вещество разлагалось, когда вода нагревалась более чем до 1 градуса - заключило издание.

Калачи - село в Есильском районе Акмолинской области. Эта местность прославилась на весь мир из-за необъяснимой болезни - жители спали сутками, а после пробуждения жаловались на частичную потерю памяти и галлюцинации. Для изучения этого вопроса привлекались мировые эксперты, которые выдвигали различные версии "сонной болезни" - недостаток кислорода в воздухе, высокая концентрация угарного газа, высокий уровень радиации, радоновые источники и другие. Однако, официальных доказательств не нашли. Последний случай "сонной болезни" зарегистрировали в 2015 году.

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