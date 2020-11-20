ЮНИСЕФ ставит под сомнение закрытие школ

Выгоды перевешивают потери.

Агентство ООН, ответственное за оказание помощи детям, предупреждает, что потери, связанные с закрытием школ создают существенные угрозы для благополучия детей и стран в перспективе, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Данные, полученные в результате исследования 191 стран, не показывают последовательной связи между закрытием школ и уровнем заражения коронавируса, отметили в ЮНИСЕФ. Организация ставит под сомнение обоснованность закрытия учебных заведений властями на фоне резкого роста числа заболеваний и подчеркивает экономические и медицинские последствия пандемии для детей.

Год прерванного обучения в школах или заражение вирусом без серьезных симптомов, могут показаться не такими уж страшными на фоне этой глобальной пандемии. Эти переживания отражаются в будущем каждого ребенка. Есть еще более скрытые последствия – потеря будущего потенциала занятости, рост насилия, рост бедности, проблемы психического здоровья и связанная с COVID долгосрочная заболеваемость детей, - говорится в докладе "Как предотвратить потерянное поколение".

В ЮНИСЕФ признают, что дети с сопутствующими заболеваниями могут быть "особенно уязвимы" к вирусу. Однако более серьезные угрозы вызваны сбоями в работе важнейших служб, которые защищают и поддерживают детей и молодежь.

Неясно, насколько закрытие школ повлияло на некоторые из результатов, упомянутых в докладе. Однако в нем утверждается, что пандемия в целом усугубила "нищету во всех аспектах жизни ребенка, включая здравоохранение, образование, питание, жилье, водоснабжение и санитарию".

Еще около 150 миллионов детей живут в условиях нищеты. Это примерно на 15% больше, чем до пандемии, - отметили в ЮНИСЕФ.

Ранее в Минздраве Казахстана сообщили, как дистанционное обучение сказалось на школьниках. Об итогах первой четверти и ситуации с заболевшими школьниками также высказался аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Он ответил, в каком случае школьников переведут на традиционный формат обучения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!