На рынках столицы успешно реализуется сельхозпродукция Шортандинского района

В этом году произведено более 3 тысяч тонн мяса, 13 тысяч тонн молока, 3 млн. штук яиц.

Акмолинская область является аграрным и пристоличным регионом нашей республики, обеспечивающим не только потребности населения области, но и столицы. Одним из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции в город Нур-Султан является Шортандинский район, передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

За 10 месяцев 2020 года объем валовой продукции сельского хозяйства в районе составил около 31 млрд. тенге, что в два раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Увеличился валовый сбор зерновых, зернобобовых, маслиничных культур, картофеля.

В этом году произведено более 3 тысяч тонн мяса, 13 тысяч тонн молока, 3 млн. штук яиц. Открыты 4 мясные фермы на 450 голов, молочно-товарная ферма ТОО "Милк Продукт" на 128 голов маточного поголовья симментальской породы, завезенной из Германии. Вышло на проектную мощность предприятие по производству мучной продукции ТОО ХПП "Тонкерис", а также мельничный комплекс "Capital Trade Housе", которыми произведено около 20 тысяч тонн муки. На рынках столицы реализуется мясная и молочная продукция КХ "Темеш", ИП "Воложанин", СПК "Молочный 2". Всего предприятиями реализовано продукции на сумму более 450 млн.тенге, - отметили в акимате района.

Также Шортандинский район входит в пятерку районов области по производству промышленной продукции. Объем произведенной промышленной продукции составил 47,7 млрд. тенге, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 22 %.

Крупными промышленными комплексами являются филиал АО ГМК "Казахалтын" - рудник Жолымбет, где добыто 772 кг золота и АО "Казахалтын технолоджи", которым произведено 808 кг золота и 725 кг серебра.

К слову, в районе действуют 6 предприятий, входящих в Карту индустриализации. Крупными из них являются мельничный комплекс ТОО "ХПП Тонкерис", завод по производству полиэтиленовой продукции ТОО "Полимер-Пласт", ферма по производству мяса птицы ТОО "Белая лилия". Данными предприятиями за 10 месяцев этого года произведено продукции на сумму более 22 млрд.тенге.

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