Незаконно удержали 7,5 млн тенге: прокуратура Алматы вступилась за студентов

По акту надзора восстановлены права 473 студентов колледжей, сумма штрафа в размере 3 млн тенге возмещена студентам.

Прокуратура города провела анализ деятельности колледжей на предмет законности взимания штрафов санкций со студентов за пропуски занятий, передает zakon.kz.

Мониторинг показал, что одни колледжи за отсутствие на занятиях штрафуют студентов, а другие налагают на них дисциплинарные взыскания. Нормативные документы некоторых колледжей предусматривают применение к студентам штрафных санкций. После вмешательства прокуратуры города, администрациями колледжей приняты меры по исключению данных пунктов. По акту надзора восстановлены права 473 студентов колледжей, сумма штрафа в размере 3 млн тенге возмещена студентам, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Также установлены факты незаконного удержания части стипендий у более 4 тыс. студентов колледжа в пользу профсоюза, на сумму 4,5 млн тенге.

Деятельность профсоюзов направлена на защиту прав и интересов работника перед работодателем, каковым студент колледжа не является. Актом надзора незаконная практика удержания части стипендий студентов и взимания штрафных санкций прекращена. Соблюдение прав студенческой молодежи находится на постоянном контроле прокуратуры города, - резюмировали в надзорном органе.

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