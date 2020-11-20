Незаконно удержали 7,5 млн тенге: прокуратура Алматы вступилась за студентов
По акту надзора восстановлены права 473 студентов колледжей, сумма штрафа в размере 3 млн тенге возмещена студентам.
Фото : 2gis/Ернур Сагындык20 ноября 2020, 10:44
Прокуратура города провела анализ деятельности колледжей на предмет законности взимания штрафов санкций со студентов за пропуски занятий, передает zakon.kz.
Мониторинг показал, что одни колледжи за отсутствие на занятиях штрафуют студентов, а другие налагают на них дисциплинарные взыскания. Нормативные документы некоторых колледжей предусматривают применение к студентам штрафных санкций. После вмешательства прокуратуры города, администрациями колледжей приняты меры по исключению данных пунктов. По акту надзора восстановлены права 473 студентов колледжей, сумма штрафа в размере 3 млн тенге возмещена студентам, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Также установлены факты незаконного удержания части стипендий у более 4 тыс. студентов колледжа в пользу профсоюза, на сумму 4,5 млн тенге.
Деятельность профсоюзов направлена на защиту прав и интересов работника перед работодателем, каковым студент колледжа не является. Актом надзора незаконная практика удержания части стипендий студентов и взимания штрафных санкций прекращена. Соблюдение прав студенческой молодежи находится на постоянном контроле прокуратуры города, - резюмировали в надзорном органе.
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