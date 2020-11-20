Животные, которые научат вас делать селфи

Обитатели зоопарков и домашние питомцы активно позируют, улыбаются и даже делают групповые снимки.

Искусство делать селфи официально распространилось и на царство животных, и сейчас это очень горячая тема в интернете, сообщает zakon.kz.

В результате получаются забавные, милые и веселые фотографии, которые позволяют заглянуть в жизнь животных с другой стороны. Домашних животных можно научить делать селфи, дотрагиваясь до сенсорного экрана смартфона или планшета, а для диких животных придумали более изощренный метод.

Он называется "фотоловушка" и представляет из себя камеру, которая оснащена датчиком движения, установленным рядом с объективом, и делает снимок в момент приближения животного или прикосновения. Это полностью безопасная технология, позволяющая заснять даже самых опасных хищников в милой и забавной обстановке. Одна обезьяна-проказница из Индонезии оказалась в центре скандала, отобрав фотокамеру у британского туриста.

Получились удивительные снимки, которые разожгли настоящие судебные распри по поводу истинного авторства и принадлежности прав на эти фотографии.

В итоге суд постановил, что обезьяна — очаровательный хохлатый павиан — сама сделала фотографии, поэтому они являются всеобщим достоянием и каждый может полюбоваться на сногсшибательную зубастую улыбку животного.

bigpicture.ru предлагает подборку из лучших селфи от истинных мастеров жанра — домашних и диких животных.

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