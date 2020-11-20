Горячие новости
Читайте также

Животные, которые научат вас делать селфи

Обитатели зоопарков и домашние питомцы активно позируют, улыбаются и даже делают групповые снимки.

Фото : bigpicture.ru20 ноября 2020, 11:23

Искусство делать селфи официально распространилось и на царство животных, и сейчас это очень горячая тема в интернете, сообщает zakon.kz.

В результате получаются забавные, милые и веселые фотографии, которые позволяют заглянуть в жизнь животных с другой стороны. Домашних животных можно научить делать селфи, дотрагиваясь до сенсорного экрана смартфона или планшета, а для диких животных придумали более изощренный метод.

Он называется "фотоловушка" и представляет из себя камеру, которая оснащена датчиком движения, установленным рядом с объективом, и делает снимок в момент приближения животного или прикосновения. Это полностью безопасная технология, позволяющая заснять даже самых опасных хищников в милой и забавной обстановке. Одна обезьяна-проказница из Индонезии оказалась в центре скандала, отобрав фотокамеру у британского туриста.

Получились удивительные снимки, которые разожгли настоящие судебные распри по поводу истинного авторства и принадлежности прав на эти фотографии.

В итоге суд постановил, что обезьяна — очаровательный хохлатый павиан — сама сделала фотографии, поэтому они являются всеобщим достоянием и каждый может полюбоваться на сногсшибательную зубастую улыбку животного.

bigpicture.ru предлагает подборку из лучших селфи от истинных мастеров жанра — домашних и диких животных.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты