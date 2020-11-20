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Дальнейшего ужесточения ограничительных мер в ВКО не будет

Самое важное на сегодняшний день - это самодисциплина граждан.

Фото : azattyq-ruhy.kz20 ноября 2020, 14:01

Будут ли ужесточать карантин в Восточном Казахстане, рассказал аким области, сообщает zakon.kz.

Самое важное на сегодняшний день - это самодисциплина граждан.

В случае, если все жители региона, включая предпринимателей, представителей крупного бизнеса, других учреждений, будут четко соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, то регион оперативно справится со сложившейся ситуацией.

Вопрос о дальнейшем ужесточении ограничительных мер волнует все население Восточного Казахстана, - отметил глава региона Даниал Ахметов на брифинге в Службе центральных коммуникаций. - Я хочу подчеркнуть, что мы не собираемся принимать еще более жесткие меры, мы лишь надеемся и призываем граждан, особенно, тех, кто проживает в городах и районах, где фиксируются вспышки коронавируса к самодисциплине.


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