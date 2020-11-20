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35 млрд выделено на улучшение экологической ситуации в ВКО

Сейчас ведется активная работа по изменению экологического законодательства.

Фото : rstenis.com20 ноября 2020, 14:21

Аким области отметил, что это позволило значительно сократить уровень выбросов, сообщает zakon.kz.

Кроме того, сейчас ведется активная работа по изменению экологического законодательства.

Новая программа, о которой говорил на брифинге в СЦК Даниал Ахметов, предусматривает выделение еще 50 миллиардов на то, чтобы стабилизировать экологическую обстановку в первую очередь в Усть-Каменогорске, где сосредоточено большинство промышленных гигантов.

Однако важно отметить, что и сами компании понимают важность модернизации оборудования для уменьшения выбросов в атмосферу. Но на сегодняшний день нужно вносить изменения в действующее законодательство, в частности в Экологический Кодекс.

Работа в этом направлении ведется.


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