35 млрд выделено на улучшение экологической ситуации в ВКО
Сейчас ведется активная работа по изменению экологического законодательства.
Фото : rstenis.com20 ноября 2020, 14:21
Аким области отметил, что это позволило значительно сократить уровень выбросов, сообщает zakon.kz.
Кроме того, сейчас ведется активная работа по изменению экологического законодательства.
Новая программа, о которой говорил на брифинге в СЦК Даниал Ахметов, предусматривает выделение еще 50 миллиардов на то, чтобы стабилизировать экологическую обстановку в первую очередь в Усть-Каменогорске, где сосредоточено большинство промышленных гигантов.
Однако важно отметить, что и сами компании понимают важность модернизации оборудования для уменьшения выбросов в атмосферу. Но на сегодняшний день нужно вносить изменения в действующее законодательство, в частности в Экологический Кодекс.
Работа в этом направлении ведется.
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