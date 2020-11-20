35 млрд выделено на улучшение экологической ситуации в ВКО

Сейчас ведется активная работа по изменению экологического законодательства.

Аким области отметил, что это позволило значительно сократить уровень выбросов, сообщает zakon.kz.

Кроме того, сейчас ведется активная работа по изменению экологического законодательства.

Новая программа, о которой говорил на брифинге в СЦК Даниал Ахметов, предусматривает выделение еще 50 миллиардов на то, чтобы стабилизировать экологическую обстановку в первую очередь в Усть-Каменогорске, где сосредоточено большинство промышленных гигантов.

Однако важно отметить, что и сами компании понимают важность модернизации оборудования для уменьшения выбросов в атмосферу. Но на сегодняшний день нужно вносить изменения в действующее законодательство, в частности в Экологический Кодекс.

Работа в этом направлении ведется.

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