В ВКО ликвидируют очередность многодетных семей на получение жилья

До конца этого года в регионе 1038 многодетных семей станут новоселами.

В Восточном Казахстане выработан механизм поддержки многодетных семей по улучшению жилищных условий, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким ВКО Даниал Ахметов.

По словам главы региона, на начало прошлого года в очереди стояло 906 семей, из них 563 семьи, преимущественно проживающих на селе, уже получили собственное жилье.

До конца этого года в регионе 1038 многодетных семей станут новоселами. Количество очередников ежегодно увеличивается. С 2017 года очередь выросла почти в 4 раза. Очередность многодетных семей на получение жилья планируем ликвидировать до 2022 года, – отметил Даниал Ахметов.

В целом, для обеспечения качественным и доступным жильем всех слоев населения ведется строительство 122 многоквартирных и 217 одноэтажных домов общей площадью 588 тысяч квадратных метров.

По итогам года запланировано сдать 74 многоквартирных и 204 одноэтажных домов. Это 519 тысяч квадратных метров жилья или 4 900 квартир.

В общем в жилищное строительство инвестировано 30 млрд тенге с ростом в 1,5 раза к уровню 2019 года.

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