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Казино закрывают в Капшагае

Также новым постановлением продлевается время работы общественного транспорта до 23.00 часов.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz20 ноября 2020, 14:37

Главный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление, передает zakon.kz.

Оно предусматривает продление в регионе ранее установленных карантинных ограничений. Помимо этого новым постановлением вводится запрет на работу игорных заведений, казино, а также зданий, где проводятся азартные игры, предусматривающие получение выигрыша.

Также новым постановлением продлевается время работы общественного транспорта до 23.00 часов.

Продлевается время работы объектов общественного питания: с 7.00 до 00.00 часов. В выходные дни также сохраняется запрет на их работу.

Также в новом постановлении прописывается время работы бань, саун, СПА-центров с 8.00 до 22.00 часов.

Постановление вступает в силу с 7.00 22 ноября.


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