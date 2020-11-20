Откровенная детская фотосессия возмутила казахстанцев

По информации Комитета по охране прав детей МОН РК, по данной публикации было направлено письмо в МВД, Минкультуры и спорта, а также Министерство информации и общественного развития.

Проведенная модельным агентством фотосессия с детьми - не только нарушение прав ребенка, но и моральных устоев общества, заявила в ходе брифинга, посвященного Всемирному дню ребенка, уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге журналисты поинтересовались у участников относительно дискуссии казахстанцев, которая произошла в социальных сетях после публикации рекламных фотографий одного из модельных агентств. В частности, были размещены видео и фото полуобнаженных детей, которые вызвали неоднозначную реакцию у общественности.

Это нарушение не только прав ребенка, но и моральных устоев нашего общества. Такие нарушения в виде публикаций должны наказываться. Законодательно компетенция МВД на это предусмотрена. Но были внесены законодательные поправки о том, чтобы и Министерство образования получило возможность блокировки, - заявила Азимова, отвечая на вопрос.

По ее словам, такие фотографии появились еще в начале карантина, и соответственно уполномоченными по правам человека уже поднимались эти вопросы перед представителями Комитета по охране прав детей МОН.

То есть, это не первые такие фотографии, которые размещаются и становятся доступны пользователям. Эти фотографии сделаны в хорошем разрешении, соответственно, делали их люди, которые профессионально занимаются этим. Данный вопрос рассматривается законодательно и в международном плане, как преступление против прав ребенка, его личности, как принудительная эксплуатация детского труда. Поэтому дорожная карта предусматривает постоянный мониторинг и модельных агентств, сайтов, на которых размещаются не только подобные фотографии, но и другие, которые по законодательству о защите прав детей, признаются нарушением прав ребенка на изображение, имя, уважение его чести и достоинства, — объяснила уполномоченный по правам человека.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Юлия Овечкина добавила, что их представители регулярно проводят мониторинг соцсетей на подобные чрезвычайные происшествия, которые происходят или могут происходить с детьми.

Именно по данной информации у нас было направлено письмо в МВД, Минкультуры и МИОР с просьбой провести проверки, чтобы выяснить, насколько деятельность таких агентств законна. Мы получили ответ, что они осуществляют свою работу в соответствии с законодательством. Но по этим фотографиям проверки будут продолжены, — заверила Овечкина.

20 октября пользователь Facebook Гульбану Абенова опубликовала пост с фотографиями одного модельного агентства, сказав, что в цивилизованных странах компании извиняются перед обществом, если народ возмущается по поводу сексуализации детей.

Возмущаюсь такими конкурсами для детей! Я не против детских фотосессий. Но тут такое ощущение, что фотографировали детей для педофилов. Почему все дети в ванной комнате, полуголые? Накрашены как взрослые?

У нас в стране ненормальная обстановка с сексуальным насилием в отношении детей, поэтому считаю, что нужно лет на 5-10 запретить конкурсы красоты для детей, или fashion-конкурсы", — заключила Абенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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